Ilgiorno.it - Galleria di Ballabio più lunga?. Non ci sono né tempo né soldi

È stata stroncata sul nascere la proposta di prore ladella nuova Lecco –per proteggere automobilisti e camionisti da frane e allagamenti, e quindi da continue interruzioni per lavori di ripristino. A prorsisolo le tempistiche dei lavori di messa in sicurezza del versante da cui, il 9 dicembre 2022,crollati 2mila metri cubi e almeno 5mila tonnellate di roccia, che hanno travolto e interrotto per un mese appunto il Raccordo per la Valsassina della Statale 36, oltre ad in pieno nipote e zio di 24 e 66 anni, a bordo di un furgone, miracolosamente sopravvissuti allo smottamento. Avrebbero dovuto concludersi entro il 2023, poi a dicembre di quest’anno, invece non termineranno prima di febbraio, a causa di altri cedimenti e inondazioni e alla conseguente necessità di ulteriori interventi di ripristino.