Dai grandi elettori al voto certificato. L’Inauguration day sarà il 20 gennaio

Dopo l’Election Day ci sono altre tappe prima di arrivare all’insediamento del nuovo presidente Usa, durante le quali i transition team lavorano al passaggio di consegne, qualora vinca il candidato del partito che non occupa la Casa Bianca. Nel primo lunedì dopo il secondo mercoledì di dicembre, quest’anno il 17 dicembre, glidel collegio elettorale votano per il presidente e il vicepresidente in relazione all’esito delnei loro singoli Stati, incontrandosi nelle rispettive capitali. Sebbene i membri del collegio elettorale possano votare per chiunque, secondo la costituzione Usa, 32 Stati più il Distretto di Columbia hanno leggi contro i cosiddettiinfedeli, ossia queiche non esprimono il loroelettorale per la persona per la quale hanno promesso di votare.