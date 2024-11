Credem vola e registra il +107% di utile

Ilrestodelcarlino.it - Credem vola e registra il +10,7% di utile

chiude la semestralendo unnetto consolidato a 485,9 milioni di euro al 30 settembre di quest’anno, in crescita dello 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, dopo aver spesato 33 milioni di euro di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà ed oltre 4 milioni di euro di accantonamenti per il Fondo di garanzia per le polizze vita. Con un comunicato diffuso a seguito dell’approvazione dei conti da parte del Cda, la banca riferisce che il ritorno sul capitale (Roe annualizzato) si è attestato al 17,1% (Rote annualizzato 19,5%). Il margine di intermediazione si è attestato a 1,5 miliardi, in crescita del 7,2% rispetto a fine settembre 2023.rivendica indicatori di solidità "ai vertici del sistema in Italia e in Europa a tutela di clienti e mercato": Common Equity Tier 1 Ratio a livello di Gruppo bancario al 17,2%, Common Equity Tier 1 Ratio di Vigilanza a 15,8% (rispetto al 7,6% minimo assegnato da Bce).