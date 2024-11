Oasport.it - ATP Finals 2024, il prossimo obiettivo di Jannik Sinner è diventare per la prima volta profeta in patria

L’anno scorso in tanti avevano davvero sperato che potesse accadere. La cavalcata dialle ATP2023, in una sola settimana, aveva riacceso i riflettori sul tennis italiano, portando i numeri per il tennis in tv a livelli mai visti da decenni. Tanti gli effetti: portare la Rai a programmare il tennis su Rai1 per lain 24 anni, portare i dati d’ascolto, combinati con quelli di Sky Sport, ad avvicinare i sette milioni nella finale contro Novak Djokovic. Furono quelle partite, lavittoria contro il serbo, la finale pur persa e poi i 10 minuti che hanno cambiato tutto in Coppa Davis a Malaga, a definire il destino di. Un anno fa era numero 4 del mondo, sulla rampa di una fortissima ascesa che nel giro di otto mesi lo ha portato in cima al ranking ATP, da dove siede fin dalla fine del Roland Garros.