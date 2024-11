Ilrestodelcarlino.it - Arrt, due nuovi ecografi per la prevenzione

"Lafa la differenza". Così, l’associazione romagnola ricerca tumori, gioca d’anticipo, e dal 1980 opera sul territorio al fine di stimolare la ‘oncologica’. Un team di esperti che si dispiega su più fronti e che da ieri si è dotato di duedi ultima generazione, acquistati grazie al contributo del 5 per mille e con l’aiuto di alcune aziende del territorio. Gli, del costo di 45.000 euro, hanno caratteristiche diverse e sono multifunzionali. Uno è fisso e verrà utilizzato nella sede di via Cavalcavia 288 e l’altro è portatile e sarà utilizzato per le sedi decentrate di Savignano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Sarsina e Bagno di Romagna. "L’attività principale di– ha spiegato il presidente Nevio Zaccarelli – è laoncologica, perché è considerata dalla comunità scientifica una delle fasi più importanti per la lotta contro i tumori.