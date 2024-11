Lanazione.it - Alia Multiutility partecipa alla 25/a edizione di Autumnia

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 6 novembre 2024 - È tutto pronto a Figline e Incisa Valdarno (Firenze) per la 25/adella manifestazione dedicata ad agricoltura, ambiente ed alimentazione,, che si terrà dall’8 al 10 novembre nel centro storico di Figline., si legge in una nota, “è tra i protagonisti dell’evento, con personale a disposizione dei cittadini per informazioni e fornitura di materiali informativi riepilogativi delle raccolte differenziate, oltrechè approfondimenti sul controllo infestanti (zanzare in particolare)”. Per agevolare le buone pratiche collettive, inoltre, nel pomeriggio di domenica 10 novembre, dalle 14 alle 18.30, sarà presentemanifestazione anche l’ecofurgone di, il mezzo attrezzato per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni che non possono essere conferiti al normale circuito di raccolta, quali olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti.