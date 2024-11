Thesocialpost.it - Trump-Harris, da un villaggio i primissimi risultati definitivi: numeri incredibili!

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Grazie al voto anticipato, arrivano già i primidelle elezioni presidenziali da alcune località degli Usa. Il caso più singolare si registra nel piccolodi Dixville Notch, in New Hampshire, dove la vicepresidente Democratica Kamalae l’ex presidente Repubblicano Donaldhanno ricevuto tre voti a testa.Leggi anche: Scontro a La Zanzara, Parenzo strappa la bandiera didavanti a Cruciani: “È una schifezza” Il caso Dixville Notch Dixville Notch è stato uno dei primi luoghi degli Stati Uniti a comunicare le proprie preferenze presidenziali definitive. Secondo quanto riferisce la Cnn, hanno partecipato al voto quattro repubblicani e due elettori non dichiarati. Il piccolissimo paese, situato lungo il confine tra Stati Uniti e Canada, ha aperto e chiuso le urne poco dopo la mezzanotte (le 6:00 in Italia), seguendo una tradizione che risale al 1960.