Tragedia sul campo da calcio si abbatte un fulmine | giocatore muore folgorato e altri 4 feriti

Unaha colpito il mondo delil 3 novembre 2024, quando José Hugo de la Cruz Meza, un difensore di 39 anni, è mortoda undurante una partita tra le squadre locali Juventud Bellavista e Familia Chocca. L’incidente è avvenuto allo Stadio Coto Coto di Chicha, nel dipartimento di Huancayo, mentre si stava svolgendo un forte temporale. La partita era stata avviata nonostante le avverse condizioni meteorologiche, ma l’arbitro ha deciso di sospendere l’incontro a causa della pioggia intensa e dei fulmini. >> “Colpito in pieno petto da un proiettile”.sotto choc: ucciso in piazza dopo una banale lite Proprio mentre i giocatori stavano tornando negli spogliatoi, unsi è abbattuto sul, colpendo Hugo de la Cruz Meza. A seguito dell’impatto, diversi calciatori sono crollati a terra, mentre il portiere avversario, Juan Chocca Llacta, ha subito gravi ustioni ed è stato ricoverato in condizioni critiche.