Tpi.it - Se mi lasci non vale: le anticipazioni della terza e ultima puntata

Se minon: le, 5 novembre 2024 Se minonè il nuovo docureality di Rai 2 condotto da Luca Barbareschi, in onda per tre settimane in prima serata. Un esperimento televisivo nel quale sei coppie in crisi si metteranno alla prova vivendo un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24, per poi decidere se proseguire insieme il loro cammino oppure no. Ci sarà poi una settima coppia di infiltrati speciali. Vediamo insieme ledi oggi, 5 novembre.Se minon, condotto e narrato da Luca Barbareschi, è un originale esperimento sociale dove sei coppie in crisi, selezionate dopo lunghi e attenti casting con il supporto di psicologi, hanno accettato di vivere un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24, 7/7.