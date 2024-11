Ilgiorno.it - Scarica una pianta di marijuana dall’auto e finisce nei guai

I carabinieri di Asso e della Cio di Milano, che stavano svolgendo controlli stradali in viale Lecco a Erba, lo hanno notato sabato pomeriggio scendere da un’auto con unadiin vaso, mentre si allontanava. Quando lo hanno raggiunto, su quell’auto, guidata da un conoscente, hanno trovato ben altro, che ha condotto in carcere Daniele Rondello, 33 anni di Caslino. Sotto sequestro sono finiti 17 grammi di eroina, 10 di hascisc, un bilancino di precisione, tre box serra per la coltivazione die una lampada. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio: finito a direttissimo ieri mattina, difeso dall’avvocato Livia Zanetti, è andato incontro alla convalida dell’arresto, e a una misura di custodia cautelare in carcere in attesa del rinvio del processo. Già alcune settimane fa i carabinieri di Asso avevano trovato altre otto piante diin casa sua.