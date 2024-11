Liberoquotidiano.it - "Quando balbetta diventa un problema": Paolo Bertolucci stronca Carlos Alcaraz

Va bene aver vinto tutte le partite di stagione eccetto una (la finale del Six Kings Slam di Riyad) contro Jannik Sinner. Mapuò e deve fare meglio, già dalle Finals di Torino, considerando anche il suo talento. Ne è convinto anche, l'ex tennista che ha detto la sua in una intervista nelle passate ore: “ha detto che a Parigi ha dato il massimo di quello che può offrire adesso — le sue parole —. Se il livello è quello anche a Torino, avrà un belda risolvere. In due settimane possono cambiare tante cose, ma certo che contro Humbert a Bercy ha giocato la sua peggior partita dell'anno”. E ancora: “Le sue ambizioni sono chiare:vuole il trono di Sinner, non si accontenta di essere numero due o numero tre — ha aggiunto—. È ovvio che non possa mai accontentarsi ma è ingabbiato in questo suo gioco molto spettacolare e straripante che funziona solosta bene”.