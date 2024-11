Mostre, al Museo della Moda “Ladies con cappello, Gentleman con l’ombrello”

Leggi tutto su Ildenaro.it

Giovedì 7 novembre alle ore 18.00 presso ildi Napoli in Piazzetta Mondragone n. 18 sarà inaugurata la mostra “concon”, un focus sui due accessori che hanno rivestito un ruolo determinante nella storia e nella cultura del vestiario. Attraverso l’esposizione di pregiati oggetti provenienti dalle collezioni private del secolo scorso appartenenti alla pianista e gentildonna Caterina Cangemi e alle famiglie aristocratiche napoletane Baratta e D’Avalos, i visitatori saranno trascinati in un viaggio nel tempo alla scopertacaleidoscopica ricchezza degli stili, delle fogge, delle decorazioni e dei colori. Se ad oggi cappelli e ombrelli richiamano riparo e protezione dal sole e dalla pioggia, e secondo alcune credenze anche dal male, in passato sono stati simboli inequivocabili di valore, autorità, prestigio ed eleganza.