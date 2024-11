Mistermovie.it - Mister Movie | Il Sequel Venom 4 si farà, come continua il franchise dopo The Last Dance

Con il recente finale di: The, i fan del simbionte alieno si sono trovati di fronte a una svolta intrigante. Il personaggio di Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy, sembra aver concluso il suo percorso in modo definitivoun'epica battaglia contro Knull, il dio dei simbionti. Tuttavia, una scena post-crediti lascia intendere che il simbiontesia ancora vivo, legato a uno scarafaggio tra i detriti dell'Area 51, aprendo le porte a un possibile futuro per il, anche senza Tom Hardy. Il Futuro di: Possibile Passaggio a Flash Thompson? Con l'idea di un quarto capitolo senza Eddie Brock, la teoria che sta prendendo piede è quella di un passaggio del simbionte a Flash Thompson. Nei fumetti, Flash, l'ex bullo e successivamente alleato di Spider-Man, viene reclutato in un programma governativo per diventare Agente, una versione del simbionte con un'impronta militare.