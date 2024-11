Calciomercato.it - Lukaku spaccaNapoli: perché il belga rischia di diventare un ‘caso’

Il numero 11 azzurro, non positivo contro l’Atalanta finisce nel mirino: la piazza si divide tra pro e contro I numeri sono dalla sua parte e non bastano certo un paio di partite sottotono a cancellare quando di buono fatto in due mesi e mezzo di Napoli. Romelufischiato al ‘Maradona’ durante la partita con l’Atalanta è una notizia che sorprende andando a guardare le statistiche.ildiun(LaPresse) – Calciomercato.itQuattro gol e quattro assist all’attivo, la capacità di tirarsi addosso due uomini per liberare i compagni, la leadership evidente dentro e fuori dal campo. Ilè tutto questo ed è anche grazie a lui che la squadra di Antonio Conte si gode ancora il primato in classifica, nonostante la scoppola rimediata contro la formazione di Gasperini.