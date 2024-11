Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 6-7, 5-7, ATP Metz 2024 in DIRETTA: azzurro beffato da un unico break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui lae la stagione di Lorenzo, che si arrende in due set a. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 16:06 Si chiude ilper, a meno di convocazione in Davis. Un’annata che lo ha visto uscire dalla top 50. Lo ritroveremo in Australia! 16:05 Gran partita dell’che ha salvato tutte le 6 palleconcesse nel match prima di quella che ha consegnato ildecisivo nel 12° gioco del secondo set. Russo che ha salvato 4 pallesu 4, e che ha ottenuto il 76% di punti con la prima e il 63% con la seconda (70% e 48% per).con 12 ace contro i 6 del russo. 16:04 Quindi festeggia con una vittoria, rara di questo periodo, la qualificazione ufficiale ealle ATP Finals il russo.