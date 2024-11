Ilgiorno.it - La rettrice dell’Insubria: "Un campus più grande. E daremo ulteriore impulso ai legami con il territorio"

di Lorenzo Crespi VARESE Un ateneo ancora più integrato con le sue due sedi principali, Varese e Como, ma anche con quella di Busto Arsizio. È l’idea di Universitàche ha in mente la nuovaMaria Pierro, ufficialmente in carica dall’1 novembre scorso dopo essere stata eletta a luglio al primo turno di voto. La prima giornata effettiva di lavoro in rettorato è stata quella di ieri, l’occasione per salutare il personale amministrativo e tecnico (oggi replicherà a Como). Con una lettera inviata via mail, a firma sua e del prorettore vicario Umberto Piarulli, ha voluto mandare il suo saluto a tutta la comunità accademica: dirigenti, personale, docenti e studenti. "Il nostro mandato ha l’obiettivo di favorire l’affermazione e lo sviluppo del nostro ateneo – si legge nella lettera – proseguendo e valorizzando il dialogo con gli enti, le Istituzioni locali e le Istituzioni nazionali, tenendo conto delle sollecitazioni e dei suggerimenti emersi dal confronto e dal dialogo continuo con tutte le componenti della Comunità Accademica.