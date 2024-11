Cityrumors.it - Kate Middleton ritrova la fede: Principessa più devota dopo la malattia, come cambia la vita dei Reali

riscopre lala diagnosi di cancro e l’evoluzione del proprio percorso chemioterapico: i nuovi equilibri a Palazzo.alle prese con la religione, per lei è sempre stata una questione molto seria: prima dellasi poneva delle domande in merito. L’esito del suo percorso chemioterapico ha dato anche qualche risposta. La, dato l’esito delle cure, si sente protetta. Amata e anche. Le sue preghiere sembrerebbero essere state ascoltate. Lapiù vicina al Cristianesimo -(foto IG@princeandprincessofwales)- Cityrumors.itA riferire tutto questo è il biografo della Famiglia Reale, Robert Hardman, nel libro “Carlo III, il nuovo Re”. Anche l’erede al trono – diventato Sovrano subitoElisabetta II – ha sempre mostrato interesse per la religione.