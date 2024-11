Thesocialpost.it - Jesolo, si schianta con l’auto contro un albero: muore la 27enne Veronica Colla

Nelle prime ore di martedì 5 novembre,è stata teatro di una tragedia stradale che ha coinvolto una giovane donna di 27 anni,, residente nella stessa città. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Martin Luther King, quandodella giovane è uscita di strada,ndosiun. I vigili del fuoco sono stati rapidamente allertati e si sono diretti sul luogo dell’incidente dal distaccamento locale, dove hanno immediatamente messo in sicurezza il veicolo incidentato, bloccando possibili rischi per il traffico circostante.Leggi anche: Vittorio precipita in montagna a 26 anni: la sorte beffarda, cos’era successo in passato La dinamica La situazione è apparsa subito critica e, nonostante gli sforzi dei sanitari del 118, che hanno tentato di rianimaresul posto, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.