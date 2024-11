Ilnapolista.it - Il Galatasaray punta ad acquisire una percentuale sulla futura rivendita di Osimhen

si trova bene in Turchia, lo ha affermato lo stesso attaccante del Napoli qualche giorno fa in un’intervista e si vede, considerando che Victor sta macinando gol al. L’idillio sembra così perfetto che qualche giorno fa il quotidiano turco “Sozcu“ ha annunciato che ilsarebbe pronto a fare un’offerta per acquistarlo a titolo definitivo. Leggi anche:: «Resti alfino a giugno? Certamente» (VIDEO) Un’operazione pensata innanzitutto come azione di disturbo ai rivali del, che pure sono intenzionati ad acquistarea titolo definitivo. Ne ha parlato anche Dursun Ozbek, presidente del, confessando di star valutando l’ipotesi di ricevere una commissione dallacessione di: «Stiamo disputando una stagione di successo equest’anno è il nostro top player.