Iltempo.it - Gli Stati chiave e i 270 Grandi elettori: ecco dove si decide la sfida Trump-Harris

Leggi tutto su Iltempo.it

Al termine dell'assemblea costituzionale di Filadelfia, nel 1787, la leggenda vuole che una donna fermò uno dei "Founding Fathers", Benjamin Franklin, per chiedergli sotto che tipo di governo avrebbe vissuto. La risposta fu «una repubblica, signora, se riuscirà a conservarla». Franklin rispose «una repubblica» perché i Founding Fathers, sebbene credessero nel governo del popolo, dal popolo, per il popolo, non credevano nella democrazia. A loro avviso, la democrazia conteneva in sé l'impulso al soffocamento delle libertà civili, alla sopraffazione da parte della maggioranza dei diritti delle minoranze. Secondo loro, democrazia non significava necessariamente giustizia. Di conseguenza, mentre inserirono nella Costituzione rilevanti elementi democratici, ne inserirono altri di tutt'altra natura per proteggere la libertà e prevenire la tirannia.