Ilfattoquotidiano.it - Far West trasporti: aumentano aggressioni e ritardi ma Salvini pensa a incolpare i migranti

Questa volta hanno fatto proprio bene i sindacati dei ferrovieri a dichiarare subito uno sciopero del personale ferroviario per chiedere maggiore tutela dei lavoratori in servizio e maggiori controlli da parte della polizia ferroviaria sui treni e nelle stazioni. Ferrovieri che, già in aperto conflitto con Trenitalia, sciopereranno di nuovo venerdì prossimo per il rinnovo del contratto. La gravissima aggressione, avvenuta a Genova su un treno pendolari, è l’ennesima azione di violenza nei confronti del personale sui treni italiani. A Milano anni fa un capotreno venne aggredito a colpi di machete, mentre controllava i biglietti, perdendo un braccio per la brutalità con la quale gli sono stati inferti i colpi. Anche un ferroviere fuori servizio, intervenuto per aiutarlo, fu colpito alla testa e trasportato all’ospedale Fatebenefratelli con trauma cranico.