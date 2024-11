Dilei.it - Elodie, Feeling è il primo singolo con Tiziano Ferro: “Racconto di fragilità”

L’attesa è finita. Il duetto dicon, anticipato da alcune storie su Instagram, è finalmente una bellissima realtà. I due artisti hanno infatti unito le loro voci in unin rotazione radiofonica da venerdì 8 novembre. Di questo brano conosciamo il titolo,, e il significato profondo che entrambi hanno voluto spiegare prima di regalare al pubblico l’attesissimo pezzo a due voci che ci avevano anticipato lasciandoci in attesa della loro prima prova sulla breve distanza. Il significato didiconPer, è come tornare alle origini. La spina dorsale diè infatti puramente r’n’b che, insieme alla rivoluzione pop di, si mescola in un brano di grandissimo impatto. Il nuovoesce l’8 novembre in radio e in digitale, insieme al videoclip ufficiale, ma avevamo già visto qualcosa sui social dei rispettivi artisti.