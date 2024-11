Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Usa, per i quattro astronauti americani della Stazione spaziale una scheda elettorale crittografata

Urne aperte in Usa anche nello spazio. Non ci sono solo i cittadini statunitensi che lontani da casa hanno potuto votare – comodamente tramite il servizio postale -, ma anche coloro che sono così lontani da casa che non sarebbe bastato il servizio postale più veloce del mondo a garantire l’esercizio del diritto. E così le schede per lepresidenziali statunitensi, che si concludono martedì 5 novembre e mentre gli ispettori sono stati già inviati in 27 stati– sono arrivati anche dallaInternazionale: a bordo, infatti, ci sono attualmente, che possono votare a distanza grazie alla stessa procedura seguita dai soldati inviati nelle missioni all’estero. Don Pettit e Nick HagueNasa, arrivati entrambi a settembre sulla Iss il primo con la navetta Soyuz e l’altro a bordoCrew Dragon di SpaceX, sapevano che sarebbero stati nello spazio durante il periodo delle