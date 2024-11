Thesocialpost.it - Cisterna di Latina, incidente mortale: auto travolge e uccide un ciclista

Un uomo di sessantasette anni ha perso la vita in unstradale in via Cori, nel comune didi. L’è avvenuto questa mattina, martedì 5 novembre, nella provincia di, coinvolgendo un’e una bicicletta, e ilha avuto purtroppo la peggio. Le cause della collisione sono ancora in fase di accertamento, e gli agenti della polizia locale stanno esaminando la dinamica per stabilire eventuali responsabilità. Il conducente del veicolo rischia di essere indagato per omicidio stradale.Leggi anche: Palermo, Smart investe un pedone: Antonino morto per il violento impatto La ricostruzione Stando a quanto ricostruito, ilstava percorrendo via Cori quando, per motivi ancora ignoti, è stato urtato dall’. L’impatto è stato fatale: l’uomo è stato sbalzato dalla sella, cadendo violentemente sull’asfalto.