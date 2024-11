Ilnapolista.it - Champions League, dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Ledidella quarta giornata di oggi martedì 5 novembre 2024 verranno trasmesse tutte intv su Sky Sport. Gli abbonato potranno usufruire anche del canale ‘Gol‘ (251), senza perdersi neanche un minuto delle gare. Il servizioè attivo sulle piattaforme mobili Sky Go e Now, accessibili tramite un semplice login, dopo averle scaricate gratuitamente dall’App Store e Play Store a seconda del proprio dispositivo, tramite smartphone, tablet e PC. Su TV 8 non è prevista nessuna sfida inper oggi, visto che Sky ha scelto di trasmettere l’affascinante confronto di domani sera tra Paris Saint-Germain e Atlético Marid al Parco dei Principi. Domani mercoledì 6 novembre invece, entrerà in gioco anche Amazon Prime Video, a cui è stata affidata Inter-Arsenal.