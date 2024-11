Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Alessandro Barnaba (pres. Lille): se arriva un’offerta per David…

, ilidente delha tenuto aperta la porta per il possibile addio di Jonathan David. Le parole Ilstarebbe cercando di rinnovare l’attaccante canadese Jonathan David – visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno – anche se, come confermato dalidente del club francese, in caso di richieste economiche di un certo tipo e nel caso in cui dovesserore offerte convincenti, il centravanti potrebbe partire: “Certi stipendi però per noi sono fuori portata. In genere, abbiamo sempre lasciato andare chi riceveva offerte importanti“. Questo, invece, il passaggio del numero uno del club francese sul possibile rinnovo di contratto: Stiamo lavorando per un rinnovo. David è molto forte, sottostimato in Europa perché atipico e schivo.