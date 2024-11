Ilrestodelcarlino.it - Bologna, via Andrea Costa si rialza con la festa di strada post alluvione: quando e programma

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 5 novembre 2024 – Unadiorganizzate dai volontari e le volontarie. “Trasformiamo viain un fiume di solidarietà per sostenere le famiglie che hanno perso tutto – si legge nel comunicato che sta girando proprio in queste ore sui social -. La data è quella di domenica 10 novembre e il luogo, inutile dirlo e la stessa via”. E così dalle 11 alle 20 viaper rispondere alla terribileche ha travoltoe per fare un gesto di unione e dare continuità alla solidarietà dimostrata dai bolognesi, si trasformerà nel teatro di una grandediche sarà l’occasione per la città di sostenere e stringersi attorno alle persone colpite. L'in 10 foto Ricco ildella giornata pensato per raccogliere fondi e sensibilizzare sull’importanza della solidarietà e della resilienza di fronte ai cambiamenti climatici.