Bologna-Monaco come vederla in tv? Canale data e orario Champions League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Alle 21:00 di martedì 5 novembre ilsfiderà ilin occasione della quarta giornata della fase campionato di. Al Dall’Ara è tutto pronto per una sfida ostica per i rossoblù di Vincenzo Italiano, che fin qui hanno guadagnato solamente un punto in classifica, frutto del pareggio all’esordio contro lo Shakhtar Donetsk. Di fronte c’è unche è in forma e lo ha dimostrato in questo avvio di stagione. Sette i punti conquistati da Embolo e compagni che sono quarti grazie alle vittorie su Barcellona e Stella Rossa, con il pareggio con la Dinamo Zagabria. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e sarà possibile seguirla anche in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte di formazione di Italiano e nel post gara vi offrirà le pagelle e le parole dei protagonisti.