Ilfattoquotidiano.it - “Bersani era ironico quando” disse “cog…..ne”, il giudice di Ravenna lo assolve dall’accusa di diffamazione dell’ex generale Vannacci

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Impavido l’ex segretario del Pd Pier Luigirispose: “Si vada a processo”,su di lui pendeva un decreto penale di condanna perdelRoberto. E qualche giorno dopoche si sarebbe scusato solo se anche l’ex alto ufficiale, diventato europarlamentare della Lega, avesse chiesto scusa lui per aver definito anormali gli omosessuali. Un po’ a sorpresaè stato assolto daldi, come riporta il Quotidiano Nazionale, che doveva stabilire se la frase detta dafosse una. “Il fatto non sussiste” secondo il magistrato perchéera “”. La frase incriminata – Ma qual era la dichiarazione incriminata? Durante un dibattito alla Festa dell’Unità didel settembre 2023commentò il libro dell’ufficiale Il mondo al contrario: “leggi quelle robe lì pensi: ‘Va bene dai, sciogliamo l’esercito, sciogliamo le istituzioni e facciamo un grandissimo bar‘.