Basket, Milano ufficializza Nico Mannion: "Voglio crescere e contribuire ai successi dell'Olimpia"

è un nuovo giocatore. L’ufficialità è arrivata direttamente del club meneghino, che ha annunciato l’arrivo del playmaker italo-statunitense che militava a Varese, dove un anno fa ha chiuso la stagione con 20.3 punti e 6.6 assist per gara. Queste le prime parole del nativo di Siena da giocatore dell’EA7: “Sono orgoglioso e profondamente motivato di far parte di una società così prestigiosa e con la sua storia. La mia intenzione è mettere a disposizione di staff e compagni tutte le energie che avrò per raggiungere insieme a loro i migliori risultati. Lavorerò con impegno ogni giorno, puntando a vincere il più possibile in tutte le competizioni”. “Il mio desiderio è dimostrare di essere un giocatore all’altezza di questo livello – prosegue – ma, ancora di più,aidel club.