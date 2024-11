Tragedia sull’asfalto Travolta da un’auto davanti al marito muore una 70enne

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Dopo quella avvenuta poco più di 24 ore fa, ancora unanel Salento. L’ennesimo drammatico incidente si è verificato sulla strada provinciale 62, poco dopo le 18 di oggi pomeriggio, esattamente tra Giuggianello e Minervino di Lecce, e ha visto come vittima Anna Caroppo, una donna di 70 anni che viveva nella frazione di Specchia Gallone. La donna, mentre camminava accanto al, dopo che la loro auto si era fermata per mancanza di carburante, è stata colpita da un veicolo sopraggiunto a velocità elevata. L’impatto ha fatto sbalzare la, in maniera molto violenta, in avanti, e l’impatto si è rivelato fatale. Il, che camminava poco più avanti, invece, non ha riportato particolari ferite, ma è rimasto sotto choc, assistendo alla scena in maniera incredula e senza poter intervenire. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, sembra che la coppia, mentre stava rientrando a Specchia Gallone, a circa 1 chilometro e mezzo di distanza dal centro abitato, all’altezza di un’agrifattoria, all’improvviso sia rimasta a secco di carburante.