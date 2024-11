Spagna no vittime nel parking Aldaia

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

12.48 "Non è stata ritrovata nessuna vittima dopo aver ispezionato 50 veicoli ritrovati nel parcheggio del centro commerciale Bonaire" ad, il comune alle porte di Valencia travolta dalle pesanti alluvioni di martedì scorso. Lo ha riferito il portavoce della polizia nazionale, Gutierrez, nell'informativa su come procedono i lavori per svuotare la superficie interrata di 2000 metri quadrati. Per le ispezioni sono stati impiegati 4 droni, kayak e sommozzatori. Il parcheggio era occupato al minimo.