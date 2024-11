Thesocialpost.it - Rigopiano, la Asl chiede 40 euro per il soccorso alla mamma di una delle vittime: un malore per il figlio morto

Leggi tutto su Thesocialpost.it

La burocrazia può essere a volte implacabile, anche di fronte a un dolore come quello di una madre che ha perso unnella tragedia di. Il 18 gennaio 2017, una valanga travolse l’hotelcausando la morte di 29 persone. Tra questec’erano Marco Tanda, di 25 anni, e la sua fidanzata Jessica Tinari. A distanza di sette anni, la madre di Marco, Elma, ha ricevuto una raccomandata dASL di Pescara, che riil pagamento di 40,97per un intervento sanitario ricevuto in codice bianco al pronto. Quel giorno, Elma era stata portata lì, assieme ad altri parenti, per attendere notizie su suo.Leggi anche: A6 tra Altare e Savona, autostrada chiusa:operaio, è caduto dal ponteggio sul viadotto Ha aperto la lettera con le mani tremanti Gianluca Tanda, fratello di Marco e ristoratore romano, racconta la vicenda: “Quandoha aperto la lettera, le tremavano le mani e aveva gli occhi lucidi.