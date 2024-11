Lettera43.it - Quali Stati hanno scelto Trump e Harris per i comizi dell’ultimo giorno di campagna elettorale

Manca sempre meno alle elezioni americane e i due candidati principalia disposizione le ultime ore per convincere gli indecisi nei cosiddettiin bilico. È proprio qui, infatti, che sia Donaldsia Kamalaterranno i loro ultimiprima dell’apertura delle urne. Il tycoon inizierà la giornata alle 10 (le 16 in Italia) con un incontro a Raleigh, in North Carolina, poi si sposterà in Pennsylvania per due eventi, a Reading e Pittsburgh, e chiuderà la giornata alle 22.30 (le nostre 4 di mattina) con una manifestazione a Grand Rapids, in Michigan. Anche la sua avversaria democratica sarà, più o meno alla sua stessa ora, a Pittsburgh, in Pennsylvania. Poi chiuderà la, sempre nello Stato in bilico, con uno e un concerto a Filadelfia con Lady Gaga e Oprah Winfrey. Articolo completo:per ididal blog Lettera43