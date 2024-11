Metropolitanmagazine.it - Prime Video lancia riassunti delle serie TV generati dall’intelligenza artificiale promettendoli tutti “senza spoiler”

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Amazon si è rivolta all’intelligenzaper crearedei programmi TV su, a partire dalle sueoriginali, in un modo che, a detta dell’azienda, non rischia di rivelare. Amazon ha annunciato X-Ray Recaps su, decantando la funzionalità basata sull’intelligenzava come “un nuovo modo per tenersi aggiornatiperdere tempo o rischiare“. Il sistema crea testo di “brevi e facili da digerire” di stagioni complete di programmi TV, singoli episodi o segmenti specifici di episodi “fino al minuto esatto in cui li stai guardando“, ha affermato la società. Al momento del lancio, gli spettatori dipotranno utilizzare X-Ray Recaps per tutte leoriginali di Amazon MGM Studios, tra cui “The Boys”, “Upload”, “Daisy Jones & the Six”, “Mr. and Mrs. Smith” e “La ruota del tempo”. X-Ray Recaps, attualmente in versione beta, è ora disponibile per gli utenti dei dispositivi connessi Fire TV di Amazon negli Stati Uniti, con supporto per altri dispositivi in ??arrivo entro la fine dell’anno.