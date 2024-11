Tuttivip.it - “Per me finisce qui”. Lorenzo e Shaila, stop alla coppia del Grande Fratello: gliel’ha detto chiaro

Nella casa del, tra mille risate e gesti affettuosi, la vicinanza traGatta eSpolverato ha scatenato speculazioni, ma secondo il gieffino la loro connessione è ben lontana dall’essere una storia d’amore.ha chiarito la situazione con la sua coinquilina Yulia Bruschi, affermando che tra lui e“non ci sarebbe nulla di più che una conoscenza (principalmente fisica)”. Il gieffino ha spiegato senza mezzi termini: “Io non sono responsabile di come altri vedono me e lei. Non sono il suo fidanzato. Se stiamo insieme? No ma va. Appunto oggi me l’hanno chiesto due o tre volte e io ho‘ma fidanzato di che?!’”. Nonostante le apparenze,è fermo nel ribadire che la sua intenzione è quella di vivere il percorso del reality in modo indipendente, senza legami amorosi.