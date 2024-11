Spettacolo.periodicodaily.com - “Overnight CHPT.2”, Il Festival di Overdub Recordings

Leggi tutto su Spettacolo.periodicodaily.com

Sabato 9 novembre 2024, si terrà “.2”, ilorganizzato dain collaborazione con il Kessel di Cavriago (RE). Ildi Rock e Adrenalina Sabato 9 novembre 2024, si terrà “.2”, ilorganizzato dain collaborazione con il Kessel di Cavriago (RE). Questo evento promette al pubblico una serata all’insegna del rock, sudore e adrenalina, offrendo un’esperienza unica e trasversale. Le sonorità di Selva Oscura, La Tempesta Gentile, Cambra, Mixotri e Sharasad si fonderanno in un contesto live coinvolgente. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00, con ingresso a €10. Un Progetto Musicale Innovativo Il Kessel, situato in Via Guardanavona 11 a Cavriago (RE), ospiterà il secondo capitolo di un progetto che raccoglie artisti di generi diversi all’interno di un’unica esperienza. “.2” si propone di essere un contenitore dinamico, capace di trasmettere varie esperienze artistiche unite dalla medesima attitudine.