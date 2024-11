Mistero degli sposi scomparsi a Frattamaggiore | i dettagli che non quadrano

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Finisce con un lieto fine la storia di Pietro e Maria, i novelliresidenti a Cesa, in provincia di Caserta,per 4 giorni dopo aver lasciato i figli dai nonni e poi riapparsi in circostanze misteriose. I due si erano sposati venerdì 25 ottobre in Comune e sonoil 29 ottobre a, in provincia di Napoli, a casa dei nonni materni dove avevano lasciato i figli di 7 anni e 7 mesi per poi allontanarsi a piedi, a quanto pare, alla ricerca di una casa dove trasferirsi. Un fugace viaggio di nozze? Qualcuno ha ipotizzato che Pietro e Maria, rispettivamente un vigilante e un’addetta in una ditta di pulizie, abbiano voluto concedersi un breve viaggio di nozze prima di ritornare alla quotidianità .