Dailyshowmagazine.com - Lorenzo Lopez: l’artista emergente che racconta le relazioni tossiche con ironia

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

Il giovane artistaha recentemente pubblicato il suo singolo di debutto, Un gioco ben studiato, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11 ottobre. Con questo brano,affronta temi complessi come le, ma con una chiave di lettura leggera e ironica. Ecco cosa hato nel nostro podcast Unplugged Playlist di Periodico Daily. La Nascita di “Un gioco ben studiato”: Un Esperimento Riuscito Il brano Un gioco ben studiato è nato quasi per caso., inizialmente orientato verso brani più introspettivi e tendenti alle ballad, ha voluto sperimentare qualcosa di diverso, portando un tocco dia un tema difficile come quello dellecomplicate. Con parole sue, “anziché appesantire un argomento già complesso, ho voluto renderlo leggero e piacevole per tutti.