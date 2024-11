Liberiamo Napoli dalle violenze | sono decine le associazioni civiche che hanno deciso di scendere in piazza

Leggi tutto su Ildenaro.it

Un’assemblea pubblica dal titolo “” si terrà sabato 9 novembre alle ore 10 inCavour a Napoli. Ad organizzarla diverse realtà cittadine dell’smo. “L’ennesima morte di un ragazzo, Emanuele, di 15 anni, è davanti ai nostri occhi – si legge nell’annuncio diffuso dagli organizzatori – una ferita che colpisce e interroga Napoli ancora una volta. In città e in provincia gli eventi criminosi commessi da giovani e adolescenti seminano morte, come purtroppo è accaduto anche a San Sebastiano al Vesuvio, dove per ‘futili motivi’ è stato colpito un altro giovane, Santo Romano, 19 anni. La città metropolitana è fuori controllo.