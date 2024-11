Ilfattoquotidiano.it - La riforma del calcio è una farsa: passa il testo di Gravina, non cambia nulla. Confermato il suo potere in Figc, la Serie A (e Lotito) sconfitti

Mesi di promesse, incontri, trattative per poi spostare i numeri di una virgola, cioè di niente. Ladel pallone è una. E forse è pure illegale, nel senso che potrebbe violare la legge votata dal parlamento, il famoso emendamento Mulè che ha stabilito di dare piùai tornei professionistici ed in particolare allaA, e che è stato disatteso visto che lo status quo è rimasto grosso modo invariato. Ma questo probabilmente dovrà stabilirlo un giudice. Il famoso insegnamento del gattopardo che tanto piace ai boiardi dello sport diceva: “re tutto per nonre”. In questo caso il presidente dellaGabrielenon hato direttamente. AllaA ha dato un croccantino, come si fa con i cani rabbiosi, quello dell’autonomia organizzativa, che permetterà ai club di essere realmente indipendenti e avere il diritto di veto su tutto ciò che li riguarda.