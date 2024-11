Lettera43.it - James Van Der Beek di Dawson’s Creek: «Ho un cancro al colon retto»

Leggi tutto su Lettera43.it

Van Der, storico protagonista della serie cult, ha il. L’interprete 47enne lo ha annunciato in un’intervista dalla rivista People, spiegando di avere un tumore al. «Ho affrontato privatamente questa diagnosi e mi sto curando con il sostegno di una famiglia incredibile», ha spiegato l’attore, che ha poi cercato di rassicurare i suoi fan. «Ci sono motivi per essere ottimisti, per ora sto bene». Successivamente, ha pubblicato anche un post su Instagram in cui ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto e ha anticipato di voler rilasciare ulteriori notizie non appena si sentirà pronto per condividerle. Nonostante le cure, non ha comunque interrotto la sua attività nella recitazione, tanto da avere in programma due ulteriori progetti.