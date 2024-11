Ilgiorno.it - Incidente Brescia oggi, bimba di 2 anni e un’anziana investite da auto: la piccola è gravissima

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, 4 novembre 2024 – Gravissimonel pomeriggio di, lunedì 4 novembre, a. L’allarme è scattato poco prima delle 16, quando una bambina di soli duee una donna di 80sono stateda un', in viale Caduti del Lavoro. Laè stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio, e ospedalizzata con manovre di rianimazione in corso e mandata con codice rosso al Pediatrico Civili di. La donna ha riportato un trauma all'arto inferiore e superiore ed è stata inviata in codice giallo al Sant'Anna. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso anche le forze dell’ordine.