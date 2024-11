Sport.quotidiano.net - Il settimo sigillo di mister Grosso: "Abbiamo concesso, ma va bene così"

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

di Stefano Fogliani REGGIO EMILIA Si serve il secondo, Fabio, e se lo serve dopo una vittoria inusuale, nel suo svolgersi, per il Sassuolo, maisulla difensiva, almeno in questi ultimi due mesi nel corso dei quali lo schiacciasassi neroverde è andato più forte di tutti. Resta secondo, il Sassuolo, e vince: probabile al tecnico neroverde vadasia la prima che la seconda cosa, anche alla luce del fatto che "dopo tre partite in una settimana, un po’ di stanchezza ci stava". Merito del Sassuolo esservi andato oltre, con la settima vittoria stagionale arrivata in coda a quella che Fabiodefinisce "una bella partita, ben giocata: avremmo potuto forse sbloccarla prima e chiuderla dopo essere andati in vantaggio, invece qualcosa ai nostri avversari, ma va".