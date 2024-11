Game-experience.it - Halo Infinite celebra i 20 anni di Halo 2 con mappe dedicate, un gameplay modificato e tante novità

Microsoft edStudios hanno rivelato che sono in arrivo all’interno deltutta una serie divolte are il ventesimoversario di2. Come è stato rivelato su Xbox Wire, perre questo evento,accoglierà la Delta Arena, una playlist con alcunemultigiocatore iconiche tratte direttamente dal secondo capitolo della serie con protagonista l’iconico Master Chief 2. Microsoft edStudios ci hanno tenuto a precisare che questegodranno non soltanto di un miglioramento grafico, ma anche dello stesso “autentico” ispirato ad2. Delta Arena verrà lanciata inil 5 novembre e includerà diversemultigiocatore, “ricostruite con amore e fedeltà” nella Forgia con l’aiuto di membri chiave della community dinoti come Forgers. Tra le nuove aggiunte troviamo Ascension, Midship e Lockout. Inoltre una versione completamente giocabile dell’iconica demo del secondo capitolo, mostrata all’E3 2003 e mai inserita nel gioco originale, verrà aggiunta allo Steam Workshop come mod per: The Master Chief Collection affinché i fan possano giocarci per la prima volta in assoluto.