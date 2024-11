Dilei.it - Elena Kampouris: “Sophie è stata una sfida e un immenso regalo di Muccino”

Leggi tutto su Dilei.it

Ha imparato l’italiano e a suonare il piano in tempo record, scoperto di avere radici italiane, si è innamorata dell’Italia e degli attori meravigliosi con cui ha lavorato.in Fino alla Fine di Gabrielesi racconta senza freni. Confessando il suo debole per Mina, la Lollo e Anna Magnani La domanda è d‘obbligo: quanto è stato difficile girare il film in due lingue e quanto hai impiegato per imparare l’italiano?Èsicuramente una ginnastica mentale notevole girare in due lingue. Spesso dimenticavo quale lingua avrei dovuto usare, passavamo dall’inglese all’italiano per ogni singola inquadratura. A volte Gabriele veniva da me e diceva ridendo: “Dovevi parlare in inglese, hai usato l’italiano”.