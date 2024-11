Tpi.it - Cristina D’Avena: “Per anni mi hanno costretta a tagliarmi i capelli e nascondere le curve”

: “Permi” Tra gli ospiti più acclamati del Lucca Comics,ha ripercorso la sua carriera durante il podcast Tintoria, di cui La Nazione ha proposto un’anticipazione. “La prima sigla che mi ha fatto conoscere e che mi ha reso famosa è stata sicuramente quella dei Puffi – ha raccontato la cantante – Disco d’oro, 500mila copie. Le persone mi fermavamo per strada chiedendomi ‘per favore, me la canti?'”. E ancora: “È da lì che iniziai a capire che stavo facendo davvero qualcosa di importante. Per tantisono stata soltanto una voce, nessuno sapeva chi fossi. Quando sono diventata famosa è stato bello ma anche difficile: per mantenere una certa immagine mi fecero tagliare i, persono stataanche ale mie. Odiavo quel taglio di, non ero io, nelle mie prime apparizioni ero tristissima.