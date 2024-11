Ilgiorno.it - Cremona, insulti e volgarità all’arbitra 16enne durante la partita: genitore espulso dallo stadio

Bagnolo Cremasco (), 4 novembre 2024 – lnsulti sessisti alla sedicenne arbitra chiamata a dirigere ladi calcio under 15 tra Bagnolo Cremasco e Rivoltana giocata domenica mattina 3 novembre al campo sportivo del paese in provincia die conclusa con la vittoria degli ospiti per 2 a 0. A urlare frasi volgari e irripetibili all'indirizzo della direttrice di gara della sezione Arbitri di Crema, il “ultrà” – in questo modo sarebbe stato descritto da alcuni testimoni – di uno dei giovani calciatori della squadra di casa. Immediata la reazione degli altri spettatori in tribuna, che lo hanno zittito. La reazione della società “Un episodio increscioso che condanniamo senza esitazioni – è stato il commento del direttore generale dell'Us Bagnolo, Renzo Verdelli –: non possiamo emettere noi un Daspo ma, in ogni caso, posso già dire che d’ora in avanti quella persona è indesiderata.