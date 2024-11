Laprimapagina.it - Con la ” Pegasus ” ovunque

Di Vincenzo Calafiore 5 Novembre 2024 Udine

L'intreccio fantastico tra esistenza e significato, tra partenza e ritorno. Entrambi, in entrambi c'è un viaggio .. appena iniziato, iniziato, quasi al termine. E non importa la meta quanto lo è importante il " viaggio " sia esso nel mare della fantasia, sia in quella fantastica realtà diluita dalla punta di un pennino di una stilografica rigo dopo rigo, pagina dopo pagina, è il libro della vita: un'astronave a remi che remo dopo remo supera distanze inimmaginabili allontanandosi dalle miserie umane, con la "Pegasus" la vita è! 

Brancoliamo nel buio.