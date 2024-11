Quifinanza.it - Con la Manovra 2025 detrazioni figli over 30 addio, stretta anti-bamboccioni del governo

Ladel gno Meloni impone lo stop allefiscali per idai 30 anni in su. A partire dal prossimo anno la detrazione per ia carico sarà riservata alla fascia compresa tra i 21 e 29 anni. L’agevolazione decadrà dunque a partire dal 30° compleanno, a meno che l’erede non soffra di una delle forme di disabilità indicate dall’articolo 3 della legge 104/92. Il gno stima che tale mossa porterà a un risparmio di quasi 320 milioni all’anno per le casse pubbliche.